16 июля 2023, 15:36
Годовалого ребенка нашли прохожие в траве на северо-востоке Москвы
Прокуратура Москвы: у жилых домов на улице Сельскохозяйственной прохожие нашли ребенка
В Северо-Восточном округе возле жилых зданий прохожие наткнулись на лежащего в траве годовалого мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
В ведомстве уточнили, что у младенца, найденного на Сельскохозяйственной улице в Москве 16 июля, не зафиксировано телесных повреждений при первом осмотре. Сейчас его передали на обследование врачам.
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Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности мальчика и его родителей под контролем прокуратуры. Кроме того, по факту случившегося организовали проверку.
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