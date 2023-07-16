Происшествия 16 июля 2023, 15:36 Годовалого ребенка нашли прохожие в траве на северо-востоке Москвы Прокуратура Москвы: у жилых домов на улице Сельскохозяйственной прохожие нашли ребенка Telegram-канал прокуратуры Москвы

Читать 360tv в

В Северо-Восточном округе возле жилых зданий прохожие наткнулись на лежащего в траве годовалого мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

В ведомстве уточнили, что у младенца, найденного на Сельскохозяйственной улице в Москве 16 июля, не зафиксировано телесных повреждений при первом осмотре. Сейчас его передали на обследование врачам.

Реклама

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности мальчика и его родителей под контролем прокуратуры. Кроме того, по факту случившегося организовали проверку.

Ранее бездомный отец выкинул новорожденного в мусорный бак в Челябинске.