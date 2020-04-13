Годовалая девочка в Подмосковье выпила средство для очистки труб

Девочка из Красногорска, которой в феврале исполнился год, выпила средство для очистки труб поздно вечером 12 апреля. Полицейские начали проверку всех обстоятельств инцидента.

Ночью 13 апреля в дежурную часть ОМВД России по Пресненскому району Москвы сообщили из детской больницы, что к ним из Красногорска привезли ребенка, который выпил средство для очистки труб. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

Девочку положили в больницу с диагнозом «химический ожог ротоглотки, острое отравление средством для чистки труб». Полиции предстоит выяснить, как это произошло. О состоянии ребенка информации пока нет.

В ноябре 2019 года в больницу попал российский математик Олег Ивашев-Мусатов после того, как выпил средство для очистки труб «Крот». Он принял щелочной раствор за воду. Врачи три недели боролись за его жизнь, но спасти 91-летнего ученого не удалось.