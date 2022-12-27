Происшествия 27 декабря 2022, 10:43 Годовалая девочка в Купчино съела батарейку от игрушки и через три недели умерла «Фонтанка»: годовалая девочка на юге Санкт-Петербурга проглотила батарейку и умерла Unsplash

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Врачи в Санкт-Петербурге не смогли спасти годовалую девочку, которая проглотила батарейку. Она пролежала в больнице три недели и скончалась, рассказала «Фонтанка.ру».

Ребенка привезли в детскую больницу № 5 в тяжелом состоянии 4 декабря. Девочка проглотила батарейку-таблетку от игрушки и почувствовала себя плохо. Пациентку привезли из Купчино, где она жила в семье мигрантов, мать находилась в России нелегально. Врачи пытались ее спасти, но лечение не помогло — 25 декабря ребенок умер.

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Источник сайта 78.ru в правоохранительных органах рассказал, что, по версии медиков, таблетку она могла проглотить задолго до госпитализации, примерно три месяца назад. Прокуратура устроила проверку.

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Похожий случай произошел в Одинцове с девятимесячным ребенком, но его вовремя привезли в больницу и при помощи эндоскопа достали батарейку из пищевода. Заместитель главного врача по детству Одинцовской больницы Нина Чуприкова объяснила, чем опасны проглоченные батарейки: под действием слизи они окисляются и наносят ожоги.