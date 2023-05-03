Происшествия 03 мая 2023, 18:25 Годовалая девочка утонула в домашнем пруду в Ставропольском крае

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Годовалая девочка утонула в декоративном пруду на территории частного дома в в селе Прасковея Ставропольского края. Об этом сообщил сайт «КП-Ставрополь» со ссылкой на пресс-службу краевого СУ СКР.

По предварительным данным, девочка гуляла по участку, оступилась и упала в воду. Взрослые заметили это слишком поздно, ребенка спасти не удалось.

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Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело, следователи проводят проверку.