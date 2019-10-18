Годовалая девочка умерла на борту летевшего в Москву самолета

Во время перелета из Таиланда в Москву годовалая пассажирка лайнера перестала дышать. Самолет экстренно сел в Казани. Врачи констатировали смерть ребенка. Девочка была гражданкой Израиля.

«В 16:00 18 октября в международном аэропорту Казань в связи с плохим самочувствием пассажира (остановка дыхания у ребенка) совершил вынужденную посадку борт Airbus A330, следовавший по маршруту Пхукет (Таиланд) — Москва (Шереметьево)», — приводит РИА «Новости» текст сообщения главного управления МЧС России по Татарстану.

В ведомстве отметили, что, несмотря на усилия врачей, девочка умерла. Бригада скорой помощи, а также оперативные службы прибыли к месту посадки самолета заранее.

На борту экстренно севшего в Казани Airbus A330 находились 274 пассажира, в том числе 42 ребенка и 12 членов экипажа. Точная причина смерти ребенка не называется. Обстоятельства произошедшего уточняются. По факту случившегося назначена проверка.