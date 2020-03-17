Годовалая девочка провела 2 дня у трупа матери в Москве. СК начал проверку

Годовалая девочка два дня провела в квартире с мертвой матерью на западе Москвы. Сестра умершей пришла их проведать и увидела эту картину.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в этой квартире еще находился и отец ребенка. Он вообще не понял, что произошло, так как был в запое. Умершая 27-летняя женщина недавно перенесла операцию на сердце. По мнению собеседника, в ее смерти нет никакого криминала.

Чтобы исключить все догадки, следователи организовали проверку. Впереди судебно-медицинская экспертиза. Найденная девочка сейчас находится в безопасности. Сотрудники правоохранительных органов передали ее родственнице.