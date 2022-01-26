Годовалая девочка пропала в Новгородской области

Девочка 2020 года рождения пропала в Новгородской области. Все произошло в городе Холме. Возбуждено уголовное дело. О пропаже маленького ребенка сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Первое сообщение о том, что ребенок исчез, поступило правоохранителям в ночь на вторник, 25 января. В Новгородской области организовали поиски, выясняются все подробности и обстоятельства пропажи маленького ребенка, сообщил ТАСС.

В Холмский район для проведения следственных действий прибыл заместитель руководителя Следственного комитета Новгородской области Николай Супрун. Сейчас правоохранители отрабатывают различные версии произошедшего, проводят допросы всех родных маленькой девочки, а также разыскивают любых возможных очевидцев.

Также выясняют обстоятельства того, каким образом проходило воспитание в указанной семье, оценивают условия жизни ребенка с родственниками. Всех, кто может что-то знать о местонахождения девочки, просят сразу же передать любую информацию следственным органам.