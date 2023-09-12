Происшествия 12 сентября 2023, 15:12 Годовалая девочка погибла при пожаре в Ростовской области

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В частном доме в Шахтах произошел пожар, в котором погибла годовалая девочка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Ростовской области.

По предварительным данным, трехлетний брат девочки играл с зажигалкой, пока родители были заняты своими делами. Внезапно вспыхнул пожар, огонь распространился на 12 квадратных метрах, его получилось быстро потушить. Однако девочку спасти не удалось, она погибла. По факту пожара начали проверку.

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