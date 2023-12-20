Происшествия 20 декабря 2023, 08:59 Годовалая девочка отравилась снегом в Ленобласти «Известия»: в Мурино годовалая девочка отравилась снегом РИА «Новости»

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Годовалый ребенок попробовал снег на улице в Мурино и попал в больницу с тяжелым отравлением. Об этом сообщила газета «Известия».

По информации источника, девочка находится в тяжелом состоянии. Днем во вторник ребенок гулял вместе с мамой на улице, но вечером ей стало плохо.

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«Мать рассказала врачам, что во время прогулки ребенок упал на дорогу и съел какое-то количество снега. Девочку 2022 года отвезли в больницу в тяжелом состоянии», — указали в сообщении.

Медики установили, что состояние ребенка связано с неизвестным токсическим веществом, из-за которого пострадали легкие. Врачи в настоящее время борются за его жизнь.

Ранее в Волгоградской области двухлетний ребенок разломал градусник и проглотил ртуть. Его доставили в больницу, где врачи промыли ему кишечник и желудок.