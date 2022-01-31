Мать с ребенком едва не погибли от упавшей с крыши снежной глыбы в Уфе. Видео

В Уфе женщина с маленьким сыном и своей пожилой матерью едва не погибли от снежной глыбы, упавшей с крыши 17-этажного дома. ЧП произошло на Большой Московской улице. По словам жительницы, их спасло чудо — ребенок за секунды до падения снега заплакал и пошел в сторону от подъезда.

В беседе с «360» мать мальчика рассказала, что они 30 января пошли на вечернюю прогулку. Вместе с ними была бабушка, которая приехала к ним в гости. Поиграв на детской площадке, они пошли к дому, сын держал бабушку за руку, но внезапно уже почти у подъезда он просто развернулся и пошел назад.

«Я в это время доставала ключи, обратилась к нему: „Сынок, куда ты“. Мы сразу развернулись за ним. И я только к нему наклонилась, чтобы взять его за руку, и просто сразу такой хлопок [раздался]. Я не сразу поняла, что это снег. Мне сначала показалось, что как будто газовый баллон взорвался», — рассказала она.

После этого женщина схватила сына и отбежала в сторону. Еще минут десять они боялись идти домой, потому что им показалось, что на крыше еще был виден нависающий пласт снега.

«Ребенок очень сильно испугался, мы когда ехали в лифте, он как будто даже выл от страха. Я сразу зашла в приложение „Мой дом“, в котором мы смотрим по камерам, я там часто смотрю место для парковки. И я <…> нашла этот промежуток, вырезала, отправила мужу <…> и отправила это видео в группу», — добавила собеседница «360».

Жительница дома добавила, что не может точно сказать, откуда именно рухнул снег. Есть версия, что он упал с кондиционера. Но она не может это подтвердить, потому что не видела это своими глазами.

«Ни за кем зона ответственности не установлена. Ребенок нас спас. Никто с нами не связался, связалась только инспекция по защите прав ребенка», — заключила она.

Еще один местный житель рассказал, что раньше подобных случаев возле их дома не было, но случалось, что снег падал на машины.

«Поэтому совместно с руководством ТСН установили блок. На самом деле козырек ставить надо, с выносом, капитальный, серьезный, метра на три. Тогда уже ничего сверху не упадет», — сказал он.

Мужчина уточнил, что в ТСН жильцам сказали, что будут предпринимать меры, и попросили в первую очередь почистить кондиционеры, даже порекомендовали их демонтировать в случае, если они не нужны. В дальнейшем, по его словам, будут принимать решение, скорее всего, о строительстве козырька либо участят уборку снега с крыши с кондиционеров.