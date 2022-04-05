Глыба снега упала на детей в Иркутской области

В Иркуртской области глыба снег упала на двух девочек с крыши дома. Это случилось 1 апреля в Железногорске-Илимском, написал сайт kp.ru со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка Иркутской области Татьяны Афанасьевой.

«Дети получили незначительные травмы и уже выписались из больницы. Сейчас проверяется работа управляющей компании, которая отвечает за уборку снега с крыши этого жилого дома», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Власти просят структуры ЖКХ и владельцев недвижимости своевременно очищать крыши от снега и сосулек.