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    05 апреля 2022, 11:29

    Глыба снега упала на детей в Иркутской области

    Оксана Лавнюженко

    В Иркуртской области глыба снег упала на двух девочек с крыши дома. Это случилось 1 апреля в Железногорске-Илимском, написал сайт kp.ru со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка Иркутской области Татьяны Афанасьевой.

    «Дети получили незначительные травмы и уже выписались из больницы. Сейчас проверяется работа управляющей компании, которая отвечает за уборку снега с крыши этого жилого дома», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

    Власти просят структуры ЖКХ и владельцев недвижимости своевременно очищать крыши от снега и сосулек.