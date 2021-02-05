Глыба льда упала на машину в Новосибирске. Видео

Глыба льда рухнула на один из припаркованных автомобилей в Новосибирске. Большой кусок сорвался с крыши балкона. В результате водитель машины получил ушибы головы.

Момент падения ледяной глыбы попал на запись камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что на капот и лобовое стекло сначала упала большая часть льда. Удар был такой силы, что передняя часть машины сразу же деформировалась. После падения водитель открыл дверь и стал пытаться выбраться из салона. В этот момент на автомобиль рухнула еще одна часть льда. Мужчине удалось выбежать из машины.

«Хорошо что живы остались. Получили лишь ушибы мягких тканей головы и дикий стресс. Машина, которую только сегодня купили, просто уничтожена. А ведь могли погибнуть проходившие мимо люди», — привела новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» слова владельца.

Кусок льда рухнул на припаркованный хэтчбек Honda Fit днем 4 февраля. Автомобиль стоял у дома № 13 на Телевизионной улице. Глыба сорвалась с самодельной крыши балкона на девятом этаже. За несколько секунд до падения рядом с машиной проходила женщина с ребенком.