Глыба льда упала рядом с коляской с младенцем в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде рухнувшая с крыши ледяная глыба пролетела рядом с коляской, в которой лежал маленький ребенок.

Как сообщает newsnn.ru, кадры падения ледяной глыбы с крыши дома на улице Родионова зафиксировала камера видеонаблюдения. Судя по кадрам, коляску от падающей глыбы льда разделили буквально несколько сантиметров. На малыша попало только небольшое количество снега.

По словам матери ребенка, в домоуправляющей компании в курсе нечищеных крыш. Но для решения проблемы ничего не делается.