Глыба льда упала рядом с девочкой в Северодвинске

В Северодвинске (Архангельская область) глыба льда упала рядом с ребенком, едва не задев его. Об этом сообщил сайт «Мир 24».

Отмечается, что лед упал прямо перед носом у девочки, которая шла по тротуару. В региональном Следственном комитете предупредили, что из-за резких перепадов температур создаются условия для образования гололеда, а также сосулек и наледи на крышах жилых домов, что является угрозой для здоровья и жизни людей.