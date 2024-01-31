Происшествия 31 января 2024, 14:53 Глыба льда упала на женщину в Москве Источник «360»: глыба льда упала молодой женщине на голову в центре Москвы РИА «Новости»

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На молодую женщину в центре Москвы упала глыба льда. О происшествии «360» сообщил источник в экстренных службах.

По его информации, инцидент произошел во дворе дома № 4/29 по улице Пресненский Вал. Девушка 23 лет получила травму головы, очевидцы сообщили о кровотечении.

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Пострадавшую забрали в квартиру жильцы дома, ей вызвали медиков. Другие подробности происшествия уточняются.

В конце декабря прошлого года после падения льда с крыши люберецкого военкомата на Октябрьском проспекте скончался молодой мужчина. Наледь сломала ему позвоночник в районе поясницы. От полученной травмы пострадавший умер в реанимации, не приходя в сознание. Также упавшей наледи пострадали еще четыре человека. Они получили травмы разной степени тяжести. Подмосковная прокуратура начала проверку обстоятельств инцидента, чтобы принять решение о возбуждении уголовного дела.