Происшествия 10 января 2024, 17:14 Глыба льда упала на женщину с крыши на западе Москвы СК начал проверку после падения на женщину льда с крыши дома на западе Москвы

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Столичный главк Следственного комитета России организовал доследственную проверку из-за падения на женщину льда с крыши дома на западе Москвы. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.

В СК уточнили, что 10 января с крыши дома на площади Победы на 52-летнюю женщину упала глыба льда. Пострадавшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

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Следователи приступили к осмотру места происшествия для установления причин произошедшего.

Ранее в Люберцах мужчина погиб при сходе ледяного наста с крыши военкомата. Жена погибшего рассказала подробности о ЧП.