Глыба льда упала на женщину с коляской в Великом Новгороде. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

Массив льда и снега упал с кровли многоквартирного дома на женщину и коляску с маленьким ребенком, которую она везла. Из-за случившегося Следственный комитет России по Новгородской области возбудил уголовное дело по первой части статьи 238 УК РФ — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следователей, лед упал на женщину вечером 8 февраля из-за несвоевременной уборки крыши организацией, ответственной за это. Из-за этого женщина получила травмы.

Издание «Новгородские ведомости» уточнило, что наледь обрушилась на пострадавшую рядом с домом № 26. Мать травмировала спину и голову.

К делу также подключилась прокуратура Новгородской области, которой предстоит дать оценку работе управляющей компании, следившей за домом. Расследование продолжается.