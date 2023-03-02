Происшествия 02 марта 2023, 16:45 Глыба льда упала на голову пенсионерки в Петербурге

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Пожилая жительница Санкт-Петербурга попала в больницу после того, как ей на голову упала глыба льда. Об этом сообщило Nation News.

По данным сайта Neva.Today, несчастный случай произошел на Васильевском острове. Врачи диагностировали у пострадавшей пенсионерки закрытую черепно-мозговую травму, после оказания всей необходимой медпомощи женщину отпустили домой.

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Отмечается, что оттепель продлится в Петербурге до конца недели, поэтому жителям рекомендуют быть осторожными.