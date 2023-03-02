02 марта 2023, 16:45
Глыба льда упала на голову пенсионерки в Петербурге
Пожилая жительница Санкт-Петербурга попала в больницу после того, как ей на голову упала глыба льда. Об этом сообщило Nation News.
По данным сайта Neva.Today, несчастный случай произошел на Васильевском острове. Врачи диагностировали у пострадавшей пенсионерки закрытую черепно-мозговую травму, после оказания всей необходимой медпомощи женщину отпустили домой.
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Отмечается, что оттепель продлится в Петербурге до конца недели, поэтому жителям рекомендуют быть осторожными.
Санкт-Петербург
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