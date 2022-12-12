Эксклюзив 12 декабря 2022, 10:04 Глыба льда упала на автомобиль в Москве «360»: ледяная глыба упала на автомобиль KIA перед тоннелем в Москве

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Ледяная глыба упала на белый автомобиль KIA на территории Москвы. Информацию об этом «360» предоставил источник в экстренных службах.

ЧП произошло перед тоннелем, который ведет в сторону области. На белый автомобиль марки KIA упала ледяная глыба. В ходе ЧП пострадала водитель автомобиля.

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На место происшествия выехали медики. Сейчас они оказывают женщине первую помощь.

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