Глыба льда на трассе в Волгоградской области стала причиной серьезного ДТП

Из-за глыбы льда на автодороге в Волгоградской области произошло серьезное ДТП.

Как сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на информацию ГУ МВД РФ по региону, инцидент произошел на трассе Р-22 «Каспий» на территории Иловлинского района. 29-летний водитель на Skoda Octavia, превысив скорость, не успел заметить большой кусок льда на проезжей части. Наехав на него, машина потеряла управление, выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовой «Газелью».

От удара серьезно пострадали обе машины. У «Газели» покорежена кабина, у иномарки практически нет передней части. Обошлось без жертв. Серьезные травмы получили пассажиры обоих транспортных средств. 30-летняя пассажирка иномарки и 31-летний пассажир «Газели» были отправлены в больницу.