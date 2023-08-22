Эксклюзив 22 августа 2023, 11:41 «Глупо было туда идти». Сын погибших в Москве диггеров опознал их по фото Сын погибших в Москве диггеров Фадеевых опознал их по фото РИА «Новости»

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Сын супругов-диггеров Фадеевых, погибших на экскурсии по коллекторам в Москве, приехал в столицу, пообщался со следователями и опознал родителей, пока только по фотографии. Об этом Николай Фадеев рассказал «360».

«Собираюсь на опознание. Фото мне показывали — в общем, это они… Они были обыкновенными туристами: ходили на байдарках, в горы. Захотели сходить туда — вот с таким результатом», — со вздохом отметил мужчина.

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Он предположил, что родители нашли объявление об экскурсии в интернете. По его словам, они отправились туда втроем, со знакомой.

«Глупостью было туда ходить. Взрослые же люди. Сложно это очень…» — посетовал Николай.

Гид-диггер отправился на экскурсию по подземной реке Неглинке с группой из семи человек 20 августа. По данным СУ СК по Москве, мероприятие не отвечало требованиям безопасности. Официально известно о четырех погибших, одна из них — несовершеннолетняя девочка. Следователи установили организаторов незаконной экскурсии. Одного из подозреваемых задержали.