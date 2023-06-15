Эксклюзив 15 июня 2023, 16:03 «Глупая игра». Мать расстрелявшего школьника калининградского мальчика рассказала подробности случившегося Мать расстрелявшего школьника в Калининграде мальчика рассказала о раскаянии сына

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В Калининграде десятиклассник из страйкбольного автомата расстрелял 13-летнего мальчика. Пострадавшего госпитализировали с пулевыми ранениями шеи, туловища и конечностей. Мать парня в беседе с «360» рассказала, что у ее сына не было злых намерений, произошел несчастный случай.

По словам женщины, все случилось из-за отобранного одним из подростков вейпа. Она отметила, что при этом никакого конфликта не было, а ребята решили сыграть в глупую игру со стрельбой.

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«Они в шутку предложили такую, как игру, что выстрелят по разу друг в друга, и все, разойдутся», — сказала она.

Женщина добавила, что, когда ее сын начал стрелять в пострадавшего, курок на ружье дал сбой. Мальчик пытался прекратить выстрелы, но ничего не получилось, а злого умысла травмировать школьника у него не было. Она отметила, что в ее сына тоже стреляли несколько раз: в спину и живот, сейчас на этих местах остались ссадины.

Женщина рассказала, что ее сын после случившегося был в шоковом состоянии и раскаивается в произошедшем, он никак не ожидал, что такое произойдет. Она пояснила, что связывалась с отцом пострадавшего, предлагала деньги на лечение, но тот отказался. По ее словам, семья раненого школьника настаивает на реальном наказании.