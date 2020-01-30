Глухонемой инвалид пошел на концерт в Санкт-Петербурге и пропал

О случившемся заявила жена сына пропавшего. Она позвонила в полицию и рассказала, что ее свекр ушел на концерт в честь Дня снятия блокады в клуб на Галерной улице и исчез.

По словам женщины, на мужчине были ветровка, черные брюки и серая кепка. Выглядит пропавший на 65–70 лет, худощавый, лысый, глухонемой, отсутствует фаланга большого пальца на правой руке.