30 января 2020, 11:52
Глухонемой инвалид пошел на концерт в Санкт-Петербурге и пропал
82-летний мужчина пропал после того, как ушел на концерт в клубе Санкт-Петербурга. Об этом сообщило ИА «Невские Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
О случившемся заявила жена сына пропавшего. Она позвонила в полицию и рассказала, что ее свекр ушел на концерт в честь Дня снятия блокады в клуб на Галерной улице и исчез.
По словам женщины, на мужчине были ветровка, черные брюки и серая кепка. Выглядит пропавший на 65–70 лет, худощавый, лысый, глухонемой, отсутствует фаланга большого пальца на правой руке.