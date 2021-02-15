Глубокий карстовый провал появился в Нижегородской области

Посреди деревни Бабасово в Нижегородской области образовался карстовый провал длиной 10 и глубиной пять метров. Сообщение о нем поступило 14 февраля в 21:15 по местному времени.

Как сообщило региональное МЧС, погибших и пострадавших нет.

«Провал образовался в трех метрах от дачного дома и в 100 метрах от ближайшего жилого дома, угрозы населенному пункту нет. Погибших, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий провала привлечены силы и средства 19 человек и девять единиц техники.