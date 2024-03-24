Происшествия 24 марта 2024, 16:30 «Глубочайшие соболезнования». МИД Индии обратился к Лаврову в связи с терактом Глава МИД Индии Джайшанкар выразил соболезнования Лаврову в связи с терактом Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар поговорил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым и выразил ему соболезнования из-за теракта в Crocus City Hall. Индийский политик написал об этом в соцсети Х.

«Беседовал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Выразил наши глубочайшие соболезнования в связи с гибелью людей в результате ужасного теракта в Москве», — сообщил Джайшанкар.

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Накануне премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна осуждает теракт в Crocus City Hall. Глава правительства выразил солидарность с российским народом в связи с трагедией.

Атаку на зрителей в концертном зале в Красногорске также осудил король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд. Он направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.