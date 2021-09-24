«Глаза льдом покрываются». Спасшийся рассказал об условиях на Эльбрусе

Дмитрий Долгов, один из поднимавшихся на Эльбрус альпинистов, рассказал о тяжелейших погодных условиях. По его словам, видимости не было, а когда он пытался моргать, то глаза покрывались льдом.

«Часть этого восхождения не было видно, мы пока спускались, мы провалились с перил, не ушли на скалы, застряли на перилах. Очень долго спускались, очень сильно замерзли», — вспомнил он. Его процитировал телеканал РЕН ТВ.

Долгов добавил, что группа разделилась. Вечером 23 сентября на Эльбрусе стояла ужасная погода, видимости из-за сильного снега и ветра почти не было. По его словам, когда он надевал очки, то через 10 секунд их застилало снегом.

«Снимаешь очки, глазами ты проморгался — более или менее видно. Но, опять же, снег прилипает на ресницы, он мерзнет моментально, там −20 температура была, глаза льдом покрываются, и сдираешь лед с ресниц, с лица», — добавил пострадавший.

Сейчас мужчина находится в больнице Нальчика. Он обморозил щеки и нос. Долгов пожаловался, что у него немного болит голова, а температура поднялась до 37.

Группа альпинистов вечером 23 сентября застряла на Эльбрусе в тот момент, когда там началась пурга. Участники экспедиции начали самостоятельно спускаться, но выжили не все. Пять человек скончались, более 10 человек находятся в больнице. По данному факту СК открыл уголовное дело, а прокуратура в Кабардино-Балкарии начала проверку.