Важное 03 июля 2023, 14:04 Главы участковых и территориальных избиркомов погибли в зоне СВО — Памфилова Глава ЦИК Памфилова сообщила Путину о гибели трех представителей избиркомов в зоне СВО РИА «Новости»

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Три главы территориальных и участковых избирательных комиссий погибли в зоне спецоперации на Украине. Об этом глава ЦИК Элла Памфилова рассказала президенту России Владимиру Путину, сообщил ТАСС.

По ее словам, много сотрудников Центральной избирательной комиссии ушли на фронт в качестве мобилизованных и добровольцев. Памфилова отметила, что они очень достойно служат. Уже есть те, кто получил награды.

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«К сожалению, трое погибли — наши руководители участковых и территориальных комиссий. Геройски погибли», — сказала она.

Глава ЦИК пообещала, что их семьи не останутся без помощи. Она подчеркнула, что в Центризбиркоме гордятся ими и теми, кто служит.

Также Памфилова на встрече с Путиным затронула и тему выборов главы государства в России. Она заявила, что цифровую государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы» подготовят к президентской кампании 2024 года.