Происшествия 11 марта 2023, 01:34 Главы двух сел погибли в ДТП в Калмыкии Глава Калмыкии Бату Хасиков: главы двух сел погибли в ДТП под Элистой РИА «Новости»

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Главы Оргакинского и Чолунхамурского сельских образований Калмыкии погибли в ДТП под Элистой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Бату Хасиков.

«Получил печальные новости. Произошла трагедия. На одном из участков дороги Элиста — Чолун-Хамур авария унесла жизни наших коллег — Главы Оргакинского СМО Басанга Бовушевича Алексеева и Главы Чолунхамурского СМО Санала Николаевича Цеденова», — написал Хасиков.

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Руководитель еще одного села — Примычанского — Арлтан Опаев в тяжелом состоянии находится в больнице. Также серьезно пострадал водитель.

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Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, ДТП произошло около 19:00 10 марта. Столкнулись ВАЗ-21099 и ВАЗ-2121. Подробности случившегося устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.