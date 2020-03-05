Главврачей двух омских больниц уволили после смерти многодетной матери
«После вмешательства губернатора омского региона Александра Буркова в резонансное дело Елены Евсеевой в областном Министерстве здравоохранения принято решение освободить от занимаемых должностей главных врачей Калачинской и Горьковской ЦРБ», — приводит РИА «Новости» текст сообщения регионального Министерства здравоохранения.
Ранее в Сети появилось письмо к министру здравоохранения Омской области Дмитрию Вьюшкову от редактора районной «Нашей газеты» Леонида Евсеева. Он подробно описал случай с Еленой Евсеевой. После этого прокуратура и Минздрав начали проверку инцидента.
В письме говорится, что женщина умерла от отека мозга и ишемического инсульта 19 февраля. Возили ее туда-сюда почти неделю. Следователи определят, виноваты ли медики в смерти Евсеевой, у которой осталось четверо детей.