Главврачей двух омских больниц уволили после смерти многодетной матери

Многодетной матери из Омской области стало плохо 13 февраля. Ее забрала скорая и отвезла в центральную больницу Горьковского района. По неясной причине ее сразу отправили за 40 километров в больницу Калачинского района. В течение нескольких дней медики возили 44-летнюю женщину из одной больницы в другую, пока она не умерла. Главврачи лишились работы.

«После вмешательства губернатора омского региона Александра Буркова в резонансное дело Елены Евсеевой в областном Министерстве здравоохранения принято решение освободить от занимаемых должностей главных врачей Калачинской и Горьковской ЦРБ», — приводит РИА «Новости» текст сообщения регионального Министерства здравоохранения.

Ранее в Сети появилось письмо к министру здравоохранения Омской области Дмитрию Вьюшкову от редактора районной «Нашей газеты» Леонида Евсеева. Он подробно описал случай с Еленой Евсеевой. После этого прокуратура и Минздрав начали проверку инцидента.

В письме говорится, что женщина умерла от отека мозга и ишемического инсульта 19 февраля. Возили ее туда-сюда почти неделю. Следователи определят, виноваты ли медики в смерти Евсеевой, у которой осталось четверо детей.