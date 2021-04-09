Главврача саратовской клиники оштрафовали за неправильное хранение «Спутника V»

В Саратовской области главного врача районной больницы оштрафовали на 25 тысяч рублей за нарушение условий хранения вакцины от коронавируса. Одно из них — несоблюдение температурного режима.

Штраф выписали руководителю Дергачевской районной больницы Леониду Куликову, сообщили в пресс-службе Ершовского районного суда.

Суд установил, что главврач не организовал контроль температурного режима «в системе „Холодовой цепи“». В том числе никак не отмечалось повышение температуры выше —18 градусов.

«Не осуществлялся непрерывный контроль температурного режима от момента закладки вакцины Гам-Ковид-Вак в упаковочную тару до их получения на всех этапах транспортирования и в течение всего периода хранения», — отмечено в публикации. В ней говорится и о других зафиксированных нарушениях.

Куликова признали виновным о части 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих».

Главврача обязали выплатить штраф в размере 25 тысяч рублей с возможностью рассрочки. Постановление суда в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано.