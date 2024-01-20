Происшествия 20 января 2024, 14:18 Главврача онкодиспансера Севастополя накажут за предложение больным уехать домой Развожаев жестко отреагировал на ситуацию в онкодиспансере Севастополя РИА «Новости»

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Главного врача онкодиспансера и директора департамента здравоохранения накажут за предложение больным учреждения уехать домой из-за проблем с водоснабжением. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Поступило сообщение о том, что в онкологическом диспансере из-за перебоев с водоснабжением ряду пациентов предложили уехать домой либо чтобы родственники привезли воду в больницу», — пояснил он.

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Такую ситуацию Развожаев назвал недопустимой и поручил провести служебную проверку. Также губернатор принес извинения пациентам и их родным за поведение должностных лиц.

Глава города подчеркнул, что никому из больных уезжать из онкодиспансера не нужно. Подвоз воды туда организуют в приоритетном порядке.

«Почему этого не сделали раньше, тоже разберусь», — пообещал Развожаев.

Также он поручил своему заместителю Александру Кулагину в срочном порядке проверить остальные больницы города, чтобы не допустить повторения подобной ситуации.

Всю минувшую ночь водолазы МЧС и сотрудники ГУПС «Водоканал» работали на одном из водозаборных сооружений на реке Черной, по которой поступает вода на насосную станцию, подающую воду на дальнейшую очистку, для транспортировки в распределительные сети.

«Вода у нас начала поступать в систему в 07:00 утра, запущены городские гидроузлы, вода наполняет систему. Из-за сильного разбора потребуется время, чтобы вода дошла на верхние этажи и в ряд районов», — сообщал ранее Развожаев.