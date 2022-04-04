Главврач Волоколамской ЦРБ рассказала о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

В Волоколамскую ЦРБ поступило девять пострадавших в ДТП с автобусом, из них трое в тяжелом состоянии. Об этом «360» сообщила главврач больницы Анжела Магомедова.

В Волоколамскую больницу доставили девять пострадавших, из них трое в тяжелом состоянии. Одного из них транспортировали санавиацией в другое медучреждение. Состояние еще двоих стабильно тяжелое, их готовят к переводу, сообщила главврач.

Четверо пациентов находятся в отделении сочетанной травмы. Они получают необходимую помощь, их жизни ничто не угрожает. Еще двух пациентов доставили в больницу в удовлетворительном состоянии. После осмотра и обследования их направили на амбулаторное лечение.

Магомедова также опровергла информацию, что один из пострадавших якобы скончался в больнице. Она сказала, что эти сведения не соответствуют действительности.

Автобус с пассажирами упал с моста в Волоколамске утром в понедельник. Авария произошла на повороте на деревню Матренино. Автобус пробил отбойник и вылетел с эстакады. В Минздраве Подмосковья сообщали, что в результате ДТП пострадали 14 человек.

О деталях аварии ранее доложили губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Министр транспорта региона Анна Кротова рассказала, что водитель автобуса, по его словам, не справился с управлением, так как его подрезали. Проверку по факту произошедшего начали в прокуратуре и МВД.