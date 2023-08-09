Происшествия 09 августа 2023, 21:47 Главврач Сергиево-Посадской районной больницы рассказал о состоянии пострадавших Главврач Дмитриев: после взрыва в Сергиевом Посаде к медикам обратились 56 человек Телеканал «360»

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После взрыва на складе в Сергиевом Посаде за медицинской помощью обратились 56 человек. Об этом журналистам сообщил главный врач Сергиево-Посадской районной больницы Олег Дмитриев.

«На текущий момент с места происшествия в общей сложности обратилось за медицинской помощью 56 пациентов. Из них 14 пациентов госпитализированы, шесть находятся в отделении реанимации», — рассказал Дмитриев.

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Остальные госпитализированы в травматологическое отделение в состоянии средней тяжести. Оставшимся пострадавшим оказана медицинская помощь, их направили на амбулаторное долечивание.

«Проводятся активные консультации с федеральными и областными учреждениями здравоохранения специализированного характера, — заявил главврач.

Дмитриев отметил, что все поступившие на лечение опознаны. Часть пациентов в реанимации находятся в состоянии медикаментозной седации. Главврач отметил, что на данный момент погибших нет.

Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что одна из пострадавших, 45летняя сотрудница Загорского оптико-механического завода, скончалась в больнице. На месте ЧП продолжают дежурить 15 бригад скорой помощи, две бригады медицины катастроф и вертолет