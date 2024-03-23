Эксклюзив 23 марта 2024, 02:49 Главврач Долгопрудненской больницы рассказал о состоянии пациенток из Crocus City Hall Главврач Трубаров: в Долгопрудненской больнице лечат двоих пострадавших

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В Долгопрудненскую больницу доставили двух молодых женщин, пострадавших при теракте в Crocus City Hall. Главврач медучреждения Сергей Трубаров рассказал «360», в каком состоянии находятся пациентки.

«Одна пациентка с множественными огнестрельными, оскольчатыми ранениями грудной клетки и конечностей», — рассказал Трубаров.

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Главврач отметил, что после обследования пациентке провели операцию, и сейчас она находится в реанимации. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

«Вторая пациентка была доставлена к нам с отравлением угарным газом. Состояние также расценивается как средняя степень тяжести», — добавил главврач.

Женщина стабильна и находится под наблюдением. Трубаров отметил, что медперсонал в больнице приведен в полную готовность, бригады врачей усилены и готовы принять пациентов с любыми ранениями.

Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших в теракте в Crocus City Hal. В нем числится 147 человек, в том числе дети.