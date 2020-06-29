Главврач больницы в Коммунарке: в найденных мешках для трупов не было карт пациентов

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко отреагировал на сообщения в соцсетях о мешках для трупов. Он подтвердил, что действительно их нашли в километре от клиники, но медицинские данные, найденные внутри пакетов, не принадлежат пациентам больницы.

«Сообщения о том, что были также найдены медицинские карты пациентов, не соответствует действительности… <…> Процедура выдачи тел умерших строго регламентирована законом. Вся необходимая информация и документация об алгоритме, а также тех, кому они были выданы, имеется в больнице», — написал в Facebook Проценко.

По его словам, больница сейчас сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы понять, в чем причина произошедшего и чьи данные нашли в этих мешках очевидцы.

Фотографии с места происшествия накануне опубликовало издание Readovka. Со слов жителей, сделавших фото, несколько мешков для перевозки трупов унесло к жилым домам, еще часть находились в километре от больницы. В мешках, по данным издания, помимо медицинских данных, были следы крови.

Специалисты и правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.