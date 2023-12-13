Происшествия 13 декабря 2023, 09:18 Главврач больницы сломал посетителю челюсть во время драки 72.ru: главврач больницы в Тюменской области сломал мужчине челюсть

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В кабинете больницы № 12 в Заводоуковске — городе в Тюменской области — произошла драка. Главврач медучреждения ударил посетителя, тот получил открытый перелом нижней челюсти. Подробности сообщило издание 72.ru.

Конфликт произошел два месяца назад, 29 сентября, на следующий день после смерти новорожденного в больнице. Родственники роженицы были уверены, что младенец умер из-за врачебной ошибки: медики неправильно приняли роды. Не выписали сразу и пациентку, как посчитали близкие, потому что от нее требовали отказа от претензий к медперсоналу.

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Муж женщины Александр вместе с другом Вячеславом пришел в кабинет главврача. Там он ударил от эмоций кулаками по столу и спросил, почему так долго не выписывают супругу. Как рассказал Вячеслав, врач подскочил со своего места и оттолкнул Александра. Тогда друг встал между двумя мужчинами, чтобы не допустить драки.

«В этот момент главврач нанес мне удар в челюсть, она сломалась. Помощь мне не оказали», — сообщил Вячеслав.

После мужчина сделал рентген, чтобы зафиксировать перелом. В больницу приехали полицейские и долго беседовали с главврачом в кабинете. Через время Вячеславу написал неизвестный, представившийся знакомым врача, и предложил деньги в обмен на забранное заявление.

Врач в свою очередь говорил, что это была самооборона. Уголовное дело на него не завели.

Ранее житель Тюмени избил знакомого елкой. Конфликт произошел возле сельского клуба, один из участников конфликта сломал дерево и ударил им оппонента.