Важное 19 января 2024, 16:16 Главу узбекского землячества Баратова отправили под стражу Суд в Москве арестовал главу узбекского землячества Баратова на 2 месяца

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Замоскворецкий суд Москвы отправил под стражу президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова. Ему предъявили обвинение по статье о возбуждении ненависти и вражды, унижении человеческого достоинства. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Баратов останется в СИЗО до 17 марта 2024 года.

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В ведомстве уточнили, что на допросе обвиняемый не признал вину. По этому уголовному делу назначили ряд экспертиз, в том числе лингвистическую и компьютерно-техническую. Правоохранители продолжают разыскивать лиц, причастных к совершению преступления.

Информация о задержании Баратова появилась в четверг, 18 января. По версии следствия, в декабре 2023 года он публиковал в соцсетях посты, унижающие россиян, в том числе участников спецоперации.