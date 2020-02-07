Главу УФСИН Северной Осетии заподозрили в растрате

В Северной Осетии задержали начальника регионального управления ФСИН Юрия Емельянова. Его заподозрили в растрате и возбудили уголовное дело.

Правоохранители пришли к Емельянову 6 февраля, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСИН России.

Следователи считают, что чиновник может быть причастен к «присвоению или растрате, совершенными организованной группой либо в особо крупном размере».

Возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ. Ведется расследование. Его сопровождает управление собственной безопасности надзорного органа.