07 февраля 2020, 12:42
Главу УФСИН Северной Осетии заподозрили в растрате
В Северной Осетии задержали начальника регионального управления ФСИН Юрия Емельянова. Его заподозрили в растрате и возбудили уголовное дело.
Правоохранители пришли к Емельянову 6 февраля, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСИН России.
Следователи считают, что чиновник может быть причастен к «присвоению или растрате, совершенными организованной группой либо в особо крупном размере».
Возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ. Ведется расследование. Его сопровождает управление собственной безопасности надзорного органа.