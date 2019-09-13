Главу татарской диаспоры в Тюмени объявили в розыск
Следователи объявили в розыск президента конгресса татар Тюменской области Нуруллу Саттарова. Также стражи порядка начали поиски сына главы конгресса Марата Саттарова. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на СУ СК.
Следователи заподозрили Нуруллу Саттарова в даче взятки должностному лицу в крупном размере. А его сына Марата разыскивают из-за неуплаты налогов.
«В ходе расследования подозреваемые скрылись, они объявлены в розыск», — сказали в ведомстве.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.