Главу татарской диаспоры в Тюмени объявили в розыск

Следователи заподозрили Нуруллу Саттарова в даче взятки должностному лицу в крупном размере. А его сына Марата разыскивают из-за неуплаты налогов.

«В ходе расследования подозреваемые скрылись, они объявлены в розыск», — сказали в ведомстве.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.