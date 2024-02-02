Происшествия 02 февраля 2024, 14:53 Главу строительной компании из Подольска задержали по делу о мошенничестве СК: главу строительной компании из Подольска задержали по делу о мошенничестве РИА «Новости»

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Бывшего генерального директора ЗАО «Подольский домостроительный комбинат» задержали в Тульской области. Его обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, мошенничестве и невыплате заработной платы работникам, сообщила пресс-служба СК России по Московской области.

По данным следствия, с 2011 по 2014 год обвиняемый уклонился от уплаты налогов на сумму более 54 миллионов рублей. С 2015-го по 2016-й гендиректор не выплатил зарплату 60 работникам строительной компании, задолжав в общей сложности свыше 33 миллионов рублей.

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В тот же период он заключил договоры о долевом строительстве многоквартирного дома. Однако здание не построили, а обвиняемый присвоил деньги, после чего скрылся. Позднее его объявили в международный розыск.

В результате оперативных действий следователей и криминалистов, сотрудников ГУ МВД России по Московской области мужчину нашли в Тульской области. Его доставили на допрос в следственный отдел.

Ранее прокуратура потребовала суд приговорить бывшего замминистра просвещения Марину Ракову к восьми годам лишения свободы по делу о мошенничестве.