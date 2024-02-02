02 февраля 2024, 14:53
Главу строительной компании из Подольска задержали по делу о мошенничестве
СК: главу строительной компании из Подольска задержали по делу о мошенничестве
Бывшего генерального директора ЗАО «Подольский домостроительный комбинат» задержали в Тульской области. Его обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, мошенничестве и невыплате заработной платы работникам, сообщила пресс-служба СК России по Московской области.
По данным следствия, с 2011 по 2014 год обвиняемый уклонился от уплаты налогов на сумму более 54 миллионов рублей. С 2015-го по 2016-й гендиректор не выплатил зарплату 60 работникам строительной компании, задолжав в общей сложности свыше 33 миллионов рублей.
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В тот же период он заключил договоры о долевом строительстве многоквартирного дома. Однако здание не построили, а обвиняемый присвоил деньги, после чего скрылся. Позднее его объявили в международный розыск.
В результате оперативных действий следователей и криминалистов, сотрудников ГУ МВД России по Московской области мужчину нашли в Тульской области. Его доставили на допрос в следственный отдел.
Ранее прокуратура потребовала суд приговорить бывшего замминистра просвещения Марину Ракову к восьми годам лишения свободы по делу о мошенничестве.
Подольск
Мошенничество
Россия
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