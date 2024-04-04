Происшествия 04 апреля 2024, 13:54 Главу отдела московской полиции уволили из органов Начальника отдела полиции «Коммунарский» в Москве Тургенева уволили Alexey Belkin/Business Online / Global Look Press

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Главу отдела полиции «Коммунарский» Андрея Тургенева уволили из органов. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе московского главка МВД России.

«В отношении действующего сотрудника проводится служебная проверка, он отстранен от исполнения своих обязанностей», — передали в ведомстве.

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По информации Telegram-канала Baza, Тургенева подозревают в организации незаконной миграции. Его и старшего инспектора задержали. По версии следствия, полицейские могли получать деньги за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Такую нелегальную регистрацию получили свыше тысячи человек. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Ранее за организацию нелегальной миграции задержали пятерых подозреваемых в Петербурге. Ими оказались руководитель Центра языкового тестирования одного из вузов города, его заместитель и несколько сотрудниц коммерческой фирмы, сотрудничавшие с учреждением.