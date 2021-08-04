Главу отдела Мосгортранса отстранили от работы после аварии с автобусом и КамАЗом

Начальника службы по безопасности и управления движением Мосгортранса отстранили от работы после ДТП с автобусом и КамАЗом на Боровском шоссе. Об этом РИА «Новости» сообщило со ссылкой на департамент транспорта Москвы.

Водителя автобуса № 750, который въехал в грузовик, задержали. Ему предстоит пройти медосвидетельствование на наркотики и алкоголь. Проверка продолжается. Уголовное дело пока не возбуждали.

По последним данным, в результате ДТП пострадали 13 человек. Двое — беременная женщина и мужчина — находятся в тяжелом состоянии. Они в больницах. Также были госпитализированы еще пять пассажиров. Они получили травмы средней степени тяжести. Среди пострадавших есть трое детей.

По предварительным данным полиции, авария могла произойти из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением, когда перестраивался с одной полосы на другую.

В момент аварии в салоне автобуса находились 30 человек. Некоторые из них оказались зажаты после столкновения с грузовиком.