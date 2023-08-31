31 августа 2023, 16:31
Главу ОМВД Басманного района Москвы попросили арестовать
Следствие попросило об аресте начальника ОМВД Басманного района Москвы Андреева
Следователи направили обращение в Тушинский суд Москвы с ходатайством об аресте начальника ОМВД Басманного района Москвы Сергея Андреева. Его хотят обвинить в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА «Новости» в суде.
«Рассмотрение назначено на сегодня», — уточнил собеседник агентства.
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Андрееву грозит до четырех лет лишения свободы, если в суде докажут факт использования им служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстной или иной заинтересованности.
Источник издания уточнил, что майора полиции Андреева назначили начальником отдела МВД по Басманному району в начале 2021 года. До этого он управлял отделом МВД в Замоскворечье.
Ранее в превышении должностных обязанностей, получении взяток и незаконном хранении боеприпасов обвинили бывшего ректора ФГБОУ ВО «СГУС» Георгия Греца. Прокуратура Смоленской области направила в суд уголовное дело против экс-главы учебного заведения.
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Москва 2023
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