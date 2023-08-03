Происшествия 03 августа 2023, 13:45 Главу Минздрава Самарской области и его заместителя задержали по делу о мошенничестве Депутат Хинштейн: главу Минздрава Самарской области Беняна задержали РИА «Новости»

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Правоохранительные органы задержали министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева. Они проходят по делу о мошенничестве, заявил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и его заместитель Асланбек Майрамукаев задержаны по уголовному делу о мошенничестве в областных лечебных учреждениях», — уточнил он.

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Расследованием занимается УМВД Самары. Хинштейн напомнил, что еще неделю назад предсказал продолжение череды громких антикоррупционных разоблачений в Самарской области.

Он обратил внимание, что Бенян — уже второй задержанный министр в регионе. Главу Минстроя области Николая Плаксина задержали в апреле 2023 года. Также под стражу попали руководитель Госинспекции стройнадзора Владимир Захарьин, директор Фонда капремонта Александр Константинов. Председатель Счетной палаты Елена Дуброва находится под домашним арестом.

«Все это доказывает беспрецедентный уровень коррупции в руководстве Самарской области, мириться с которым уже просто невозможно», — подчеркнул парламентарий.

Хинштейн выразил уверенность, что можно ждать и следующих задержаний в регионе.