Главу «Комитета за гражданские права» задержали за мошенничество

Московские следователи возбудили дело в отношении заместителя председателя — директора межрегиональной общественной правозащитной благотворительной организации «Комитет за гражданские права» Андрея Маякова. Его подозревают в крупном мошенничестве.

Как считает следствие, днем 22 октября 2019 года Маяков получил от приговоренного к длительному сроку лишения свободы мужчины 200 тысяч рублей. Это был задаток за содействие Маякова в пересмотре приговора. В общей сложности подозреваемый рассчитывал получить 2,5 миллиона рублей.

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Полученные деньги Маяков собирался потратить по собственному усмотрению. Никакой помощи осужденному он оказать не мог.

При передаче задатка правозащитника задержали. Правоохранители уверены, что это не единственный аналогичный эпизод в деятельности правозащитника. Теперь его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

«Как установило следствие, подозреваемый неоднократно был судим за аналогичные эпизоды преступной деятельности», — сообщили в московском главке Следственного комитета.

В ближайшее время Маякову предъявят обвинение. Суд должен выбрать для него меру пресечения. Следствие ходатайствует об аресте. Расследование уголовного дела продолжается.

«Он не признает вину. Мы намерены обжаловать вчерашние следственные действия. Когда проводили обыски и выемки, не допустили адвоката, не представились, отвезли моего подзащитного в СК в ночное время», — между тем рассказал защитник подозреваемого Федор Аксененко. Его слова привело РИА «Новости».

По словам адвоката, Маяков страдает рядом хронических заболеваний, в частности, диабетом. Как считает защитник, больного мужчину выдернули из постели и отвезли в СК, не считаясь с состоянием его здоровья.