Происшествия 29 мая 2023, 14:24 Главу и сотрудника иммиграционной компании задержали в Москве за мошенничество в особо крупном размере АГН «Москва»: банду мошенников в сфере иммиграционных услуг задержали в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Правоохранительные органы задержали в Москве главу и сотрудника иммиграционной компании. Они обманули более 70 человек и похитили у них около пяти миллионов рублей, сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по столице.

«Злоумышленники предлагали клиентам оформление трудовых виз для работы за пределами страны. Они получали от граждан оплату в размере 45 тысяч рублей и более», — рассказала она.

Реклама

Обязательства выполнены не были. Деньги никому не вернули. Оформление происходило в офисе на улице Братиславская.

С вырученными средствами на общую сумму в пять миллионов рублей они скрывались в Сочи. Там их задержала полиция.

По предварительным данным МВД, в московском офисе и по местам жительства банды сотрудники провели обыски. Они нашли и изъяли средства связи, компьютерную технику, документы и другие улики.

Злоумышленников арестовали и возбудили против них уголовные дела по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее полиция Москвы выявила мошенников-риелторов, которые обманули 11 человек.