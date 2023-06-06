Происшествия 06 июня 2023, 10:48 Главу Евросовета шокировала атака на Каховскую ГЭС Глава Евросовета Шарль Мишель признался, что его шокировала атака на Каховскую ГЭС РИА «Новости»

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Глава Евросовета Шарль Мишель прокомментировал атаку на Каховскую гидроэлектростанцию. На своей странице в Twitter он признался, что его шокировало это событие.

«Шокирован беспрецедентной атакой на Каховскую ГЭС», — написал Мишель.

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Он пообещал обсудить этот вопрос на июньском заседании Евросовета. По словам Мишеля, Европа предложит дополнительную помощь подтопленным районам.

При этом глава Евросовета возложил ответственность за разрушение гражданской инфраструктуры на Россию. Мишель назвал удар по Каховской ГЭС «военным преступлением».

Ночные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины разрушили верхнюю часть гидроэлектростанции. Удар по Каховской ГЭС могли нанести из реактивной системы залпового огня «Ольха».

В результате разрушения вода в Херсонской области достигла уровня 12 метров. Председатель регионального правительства Андрей Алексеенко сообщил, что угрозы населению нет.