Трех браконьеров задержали рядом с Сайлюгемским национальным парком на Алтае. Один из них — глава экологического фонда.

У всех задержанных было при себе огнестрельное оружие. Их заметили на расстоянии выстрела от стада алтайских горных баранов.

«Пограничный орган не был уведомлен о ведении хозяйственной, промысловой и иной деятельности, в частности, охотничьего тура на этой территории», — сообщили в пресс-службе Сайлюгемского национального парка.

На задержанных составили протоколы. Оказалось, что один из них — предприниматель из Москвы, двое других — местные жители, которые согласились устроить приезжему охоту на сибирского горного козла. Хотя этот вид животных уже давно не водится на территории парка, сообщает пресс-служба. Задержанный местный — руководитель экологической организации, то есть формально является защитником животных.

СМИ сообщили, что задержанный эколог — Эрмен Суркашев, который с 2012 года возглавляет фонд «Аргут» в Горно-Алтайске. Организация получала президентские гранты, в том числе, на поддержание популяции редких видов животных.