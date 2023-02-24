24 февраля 2023, 13:20
Главу Белгородской области госпитализировали
«112»: губернатора Белгородской области Гладкова госпитализировали с пищевым отравлением
Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова доставили в больницу. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Представители пресс-службы главы региона пока не дали официального подтверждения этой информации.
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По данным Telegram-канала, Гладкова госпитализировали из-за пищевого отравления. Также авторы сообщения отметили, что медики оценивают состояние губернатора Белгородской области как стабильно тяжелое. В Telegram-канале сообщили, что угрозы жизни Гладкову нет, однако его оставят под стационарным контролем врачей еще на несколько дней.
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