Происшествия 24 февраля 2023, 13:20 Главу Белгородской области госпитализировали «112»: губернатора Белгородской области Гладкова госпитализировали с пищевым отравлением Губернатор Белгородской области / Telegram

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Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова доставили в больницу. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Представители пресс-службы главы региона пока не дали официального подтверждения этой информации.

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По данным Telegram-канала, Гладкова госпитализировали из-за пищевого отравления. Также авторы сообщения отметили, что медики оценивают состояние губернатора Белгородской области как стабильно тяжелое. В Telegram-канале сообщили, что угрозы жизни Гладкову нет, однако его оставят под стационарным контролем врачей еще на несколько дней.

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