Главреда «Рязань.Лайф» Шеплякову нашли убитой в своей квартире. Во всем сознался муж

Главного редактора новостного портала «Рязань.Лайф» Жанну Шеплякову нашли убитой у себя в квартире. На ее теле зафиксировано 10 ножевых ранений.

Об этом сообщило издание k1news.ru. По данным следствия, к преступлению имеет отношение бывший супруг Шепляковой. Есть версия, что у них произошла ссора. В результате мужчина нанес бывшей супруге ножевые ранения, после чего забрал детей и уехал.

Шепляковой было 33 года. Со своим мужем она была официально в разводе и жила от него отдельно.

По данным ИА Nation News, супруг Шепляковой Алексей задержан. Он сам пришел в полицию и во всем признался. Мужчина уточнил, что хотел забрать детей, но женщина не согласилась их отдавать. Это и стало причиной преступления.

Также стало известно, что в Краснодарском крае местная десятиклассница подожгла дом после ссоры с родителями. Когда начался пожар, родители были в спальне, а девочка отправилась к подруге.

В результате никто не пострадал. Нанесенный ущерб составил 500 тысяч рублей. Десятиклассницу поместили в психоневрологический диспансер на время расследования.